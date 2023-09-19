В Свердловской области прокомментировали смерть 11-месячной девочки

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Они сообщили, что врачебная комиссия пришла к выводу, что избежать летального исхода в этом случае было невозможно.
Девочка скончалась в больнице в августе. Врачи сообщают, что в той ситуации они сделали все для спасения младенца, сообщает издание JustMedia.
Напомним, что за несколько дней до смерти у младенца наблюдалась сонливость, вялость, покашливания и одышка. Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался этим делом и поручил отчитаться перед ним о ходе расследования.