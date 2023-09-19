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В Свердловской области прокомментировали смерть 11-месячной девочки

В Свердловской области прокомментировали смерть 11-месячной девочки

19 сентября 2023, 10:35
Фото: 1MI
Смерть 11-месячной девочки в закрытом городе Лесной прокомментировали врачи.

Они сообщили, что врачебная комиссия пришла к выводу, что избежать летального исхода в этом случае было невозможно.

Девочка скончалась в больнице в августе. Врачи сообщают, что в той ситуации они сделали все для спасения младенца, сообщает издание JustMedia.

Напомним, что за несколько дней до смерти у младенца наблюдалась сонливость, вялость, покашливания и одышка. Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался этим делом и поручил отчитаться перед ним о ходе расследования.

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