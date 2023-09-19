В Свердловской области завершились поиски 13-летней девочки из Асбеста

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
О том, что ребенка нашли, без каких-либо подробностей сообщает издание E1.RU. По его информации, сейчас полицейские расспрашивают школьницу, чтобы выяснить, где она была все это время. Напомним, поиски подростка велись с 15 сентября силами волонтеров и полиции.
Ранее в этот день волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили об исчезновении 38-летнего жителя свердловского поселка Пышмы — поиски мужчины ведутся третьи сутки. До этого в Екатеринбурге нашли целым и невредимым 10-летнего школьника, переночевавшего на улице.