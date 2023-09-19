В Свердловской области завершились поиски 13-летней девочки из Асбеста

О том, что ребенка нашли, без каких-либо подробностей сообщает издание E1.RU. По его информации, сейчас полицейские расспрашивают школьницу, чтобы выяснить, где она была все это время. Напомним, поиски подростка велись с 15 сентября силами волонтеров и полиции.