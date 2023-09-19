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В Свердловской области завершились поиски 13-летней девочки из Асбеста

В Свердловской области завершились поиски 13-летней девочки из Асбеста

19 сентября 2023, 13:27
Фото: 1MI
В Свердловской области нашли пропавшую в прошлую пятницу 13-летнюю девочку из Асбеста.

О том, что ребенка нашли, без каких-либо подробностей сообщает издание E1.RU. По его информации, сейчас полицейские расспрашивают школьницу, чтобы выяснить, где она была все это время. Напомним, поиски подростка велись с 15 сентября силами волонтеров и полиции.

Ранее в этот день волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили об исчезновении 38-летнего жителя свердловского поселка Пышмы — поиски мужчины ведутся третьи сутки. До этого в Екатеринбурге нашли целым и невредимым 10-летнего школьника, переночевавшего на улице.

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#Происшествия#Дети#Полиция#Пропавшие без вести#Пропавший#Пропавшие#Григорий Орлов
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