В Свердловскую область придут заморозки в середине недели

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По прогнозу уральского метеобюро, ночные холода продлятся на Среднем Урале с 20 по 21 сентября. Столбики термометров опустятся до -2 градусов, поверхность почвы также охладится до минусовых значений.
Что касается погоды в Нижнем Тагиле, по данным сервиса Gismeteo, в ночь на среду, 20 сентября, в городе похолодает до +1 градуса; днем воздух вновь прогреется до +16 градусов.
Ранее синоптики спрогнозировали холодный атмосферный фронт, который, как ожидается, накроет Свердловскую область на этой неделе.