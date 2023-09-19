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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

До -2 градусов похолодает в Свердловской области в середине недели

В Свердловскую область придут заморозки в середине недели

19 сентября 2023, 12:14
Фото: 1MI

До -2 градусов похолодает в Свердловской области в середине недели

В середине недели в Свердловской области ожидаются ночные и утренние заморозки: температура снизится до 2 градусов ниже нуля.

По прогнозу уральского метеобюро, ночные холода продлятся на Среднем Урале с 20 по 21 сентября. Столбики термометров опустятся до -2 градусов, поверхность почвы также охладится до минусовых значений.

Что касается погоды в Нижнем Тагиле, по данным сервиса Gismeteo, в ночь на среду, 20 сентября, в городе похолодает до +1 градуса; днем воздух вновь прогреется до +16 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали холодный атмосферный фронт, который, как ожидается, накроет Свердловскую область на этой неделе.

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#Общество#Погода#Синоптики#Заморозки#УГМС#Прохладная погода#Григорий Орлов
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