В Тагиле продают транспортное предприятие за 250 млн, а дело убитого пса закрыли

В Нижнем Тагиле продают транспортный бизнес за 250 млн рублей, в больнице опровергли вспышку заболеваемости ОРВИ, а дело убитой собаки никто расследовать не будет: самое важное, что произошло 19 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

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