В Тагиле продают транспортное предприятие за 250 млн, а дело убитого пса закрыли

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В сети появилось объявление по продаже «Автотранспортного предприятия» в Нижнем Тагиле за 250 млн рублей.
Вывеска магазина пуховиков, которая появилась на здании в историческом центре Нижнего Тагила, не была согласована с мэрией.
Шесть экс-депутатов не смогли попасть в новый созыв Городской думы Екатеринбурга. Кто и почему, выяснила редакция TagilCity.ru.
В Детской городской больнице Нижнего Тагила сообщили, что в городе нет вспышки заболеваемости ОРВИ среди юных пациентов.
Хозяин застреленного в Черноисточинске пса рассказал редакции TagilCity.ru, что дело об убийстве собаки закрыли.