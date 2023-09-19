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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

В Тагиле продают транспортное предприятие за 250 млн, а дело убитого пса закрыли

В Тагиле продают транспортное предприятие за 250 млн, а дело убитого пса закрыли

19 сентября 2023, 16:15
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле продают транспортный бизнес за 250 млн рублей, в больнице опровергли вспышку заболеваемости ОРВИ, а дело убитой собаки никто расследовать не будет: самое важное, что произошло 19 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

В сети появилось объявление по продаже «Автотранспортного предприятия» в Нижнем Тагиле за 250 млн рублей.

Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле
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Вывеска магазина пуховиков, которая появилась на здании в историческом центре Нижнего Тагила, не была согласована с мэрией.

Вывеска магазина пуховиков в историческом центре Тагила не была согласована с мэрией
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Шесть экс-депутатов не смогли попасть в новый созыв Городской думы Екатеринбурга. Кто и почему, выяснила редакция TagilCity.ru.

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В Детской городской больнице Нижнего Тагила сообщили, что в городе нет вспышки заболеваемости ОРВИ среди юных пациентов.

В детской больнице Нижнего Тагила опровергли высокую заболеваемость ОРВИ
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Хозяин застреленного в Черноисточинске пса рассказал редакции TagilCity.ru, что дело об убийстве собаки закрыли.

«Просто закрыли, и все»: полиция Нижнего Тагила не стала разбираться с убийством пса
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Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
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