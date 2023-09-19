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Published Сегодня, 13:50

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Updated Сегодня, 13:58

В центре Екатеринбурга водитель протаранил авто и врезался в трамвай

В центре Екатеринбурга водитель протаранил авто и врезался в трамвай

19 сентября 2023, 13:50
Фото: 1MI
19 сентября в центре Екатеринбурга произошла массовая авария с участием трамвая.

Судя по опубликованной «Гортрансом» записи с регистратора свидетеля аварии, ее виновником стал водитель Chevrolet. Двигаясь по перекрестку улиц Фурманова и 8 Марта, он проехал на красный свет, протаранил Lada Priora, а секундой позже задел трамвай. Другие участники дорожного движения при этом не стали останавливаться и поехали дальше. ДТП обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что на улице Готвальда в Екатеринбурге двое подростков на электросамокате попали под колеса иномарки — пострадавших доставили в больницу с травмами.

Фото: E1.RU
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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Пассажиры#Водитель#Екатеринбург#Авария#Григорий Орлов
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