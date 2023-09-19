В центре Екатеринбурга водитель протаранил авто и врезался в трамвай

Судя по опубликованной «Гортрансом» записи с регистратора свидетеля аварии, ее виновником стал водитель Chevrolet. Двигаясь по перекрестку улиц Фурманова и 8 Марта, он проехал на красный свет, протаранил Lada Priora, а секундой позже задел трамвай. Другие участники дорожного движения при этом не стали останавливаться и поехали дальше. ДТП обошлось без жертв и пострадавших.