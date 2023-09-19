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Published Сегодня, 14:33

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Updated Сегодня, 15:48

Вакцину от коронавируса завезут в Свердловскую область не раньше октября

Вакцину от коронавируса завезут в Свердловскую область не раньше октября

19 сентября 2023, 14:33
Фото: 1MI
Возобновление поставок вакцины от коронавируса в Свердловскую область ожидается не ранее октября этого года.

Как пояснили агентству URA.ru в пресс-службе регионального минздрава, задержка связана с организацией закупа вакцины, который осуществляется за счет бюджета области. Какой именно препарат завезут в регион, в ведомстве не уточнили, сообщив лишь, что он будет предназначен для людей в группе риска — без иммунитета к ковиду, пожилых и имеющих хронические заболевания.

Ранее врач Екатеринбурга спрогнозировал всплеск заболеваемости ковидом в России в ближайшие несколько недель. Специалист не исключил, что масштаб эпидемии будет сравним с периодом начала распространения COVID-19 пару лет назад.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Здравоохранение#Вакцинация#Минздрав#Вакцина#Григорий Орлов
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