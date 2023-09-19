Вакцину от коронавируса завезут в Свердловскую область не раньше октября

Как пояснили агентству URA.ru в пресс-службе регионального минздрава, задержка связана с организацией закупа вакцины, который осуществляется за счет бюджета области. Какой именно препарат завезут в регион, в ведомстве не уточнили, сообщив лишь, что он будет предназначен для людей в группе риска — без иммунитета к ковиду, пожилых и имеющих хронические заболевания.