Вакцину от коронавируса завезут в Свердловскую область не раньше октября

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Как пояснили агентству URA.ru в пресс-службе регионального минздрава, задержка связана с организацией закупа вакцины, который осуществляется за счет бюджета области. Какой именно препарат завезут в регион, в ведомстве не уточнили, сообщив лишь, что он будет предназначен для людей в группе риска — без иммунитета к ковиду, пожилых и имеющих хронические заболевания.
Ранее врач Екатеринбурга спрогнозировал всплеск заболеваемости ковидом в России в ближайшие несколько недель. Специалист не исключил, что масштаб эпидемии будет сравним с периодом начала распространения COVID-19 пару лет назад.