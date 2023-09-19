tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Власти Нижнего Тагила изыскивают дополнительные 12,2 млрд рублей в бюджет

Власти Нижнего Тагила изыскивают дополнительные 12,2 млрд рублей в бюджет

19 сентября 2023, 12:06
Фото: 1MI
На бюджетную надбавку в размере 12,2 млрд рублей рассчитывают власти Нижнего Тагила. Какая сумма понадобится, мэр города Владислав Пинаев обсудил с депутатами, представляющими город в Законодательном собрании региона.

Об этом сообщили в администрации. В результате власти пришли к выводу, что для реализации всех запланированных городских проектов дополнительно потребуется порядка 12,2 млрд рублей.

В эту сумму входит в том числе расселение жителей из аварийного жилья, замена лифтов, реконструкция плотины на улице Челюскинцев, строительство станции водоподготовки «Южная», ремонт социальных объектов.

Приоритетность этих работ в 2024 году местным властям предстоят доказать Минфину.

РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области сумма долга достигла рекордных 110,7 млрд среди регионов УрФОСредняя зарплата в Нижнем Тагиле выросла до 60 тысяч рублейУральская авиабаза вернет задолженности по зарплате своим сотрудникам
#Нижний Тагил#Свердловская область#Бюджет#Минфин#Замена лифтов#Дарья Сорокина#Дополнительные средства#Городские проекты#Расселение жителей#Реконструкция плотины#Строительство станции водоподготовки#Ремонт социальных объектов
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Вчера, 06:46
Вывеска магазина пуховиков в историческом центре Тагила не была согласована с мэрией
Сегодня, 06:50
Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей
Вчера, 13:52
Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве
Вчера, 11:02
По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:29