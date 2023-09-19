Власти Нижнего Тагила изыскивают дополнительные 12,2 млрд рублей в бюджет

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Об этом сообщили в администрации. В результате власти пришли к выводу, что для реализации всех запланированных городских проектов дополнительно потребуется порядка 12,2 млрд рублей.
В эту сумму входит в том числе расселение жителей из аварийного жилья, замена лифтов, реконструкция плотины на улице Челюскинцев, строительство станции водоподготовки «Южная», ремонт социальных объектов.
Приоритетность этих работ в 2024 году местным властям предстоят доказать Минфину.