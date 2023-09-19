tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Врач из Екатеринбурга спрогнозировал мощную волну коронавируса через 3–4 недели

Врач из Екатеринбурга спрогнозировал мощную волну коронавируса через 3–4 недели

19 сентября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Через месяц или даже чуть раньше Россию может накрыть новая волна коронавируса, по масштабу сопоставимая с началом пандемии.

Таким прогнозом в разговоре с E1.RU поделился эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. Специалист сослался на исследование ученых из США, в котором утверждается, что через полтора месяца будет инфицировано до 70% американцев. Если экстраполировать эти выводы на Россию, то ожидается, что пик заболеваемости в стране случится через 3–4 недели.

Отдельно врач остановился на подштамме «омикрона» под названием «пирола». По его словам, новая мутация пока не распространилась в мире, но в случае, если это произойдет, коронавирус окажется более заразным и устойчивым к иммунитету.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 40-ю больницу закрыли из-за локальной впышки ковида.

Читайте также:
Больница в Екатеринбурге закрыта из-за коронавирусаРост ОРВИ среди детей в Нижнем Тагиле, эко-итоги недели, а также видеоохота на куницуЗаболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 40%
#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Заболеваемость#Здравоохранение#Инфекция#Екатеринбург#Пандемия#Григорий Орлов
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Вчера, 06:46
Вывеска магазина пуховиков в историческом центре Тагила не была согласована с мэрией
Сегодня, 06:50
Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей
Вчера, 13:52
Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве
Вчера, 11:02
По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:29