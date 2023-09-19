Врач из Екатеринбурга спрогнозировал мощную волну коронавируса через 3–4 недели

Таким прогнозом в разговоре с E1.RU поделился эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. Специалист сослался на исследование ученых из США, в котором утверждается, что через полтора месяца будет инфицировано до 70% американцев. Если экстраполировать эти выводы на Россию, то ожидается, что пик заболеваемости в стране случится через 3–4 недели.