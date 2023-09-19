Врач из Екатеринбурга спрогнозировал мощную волну коронавируса через 3–4 недели

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Таким прогнозом в разговоре с E1.RU поделился эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. Специалист сослался на исследование ученых из США, в котором утверждается, что через полтора месяца будет инфицировано до 70% американцев. Если экстраполировать эти выводы на Россию, то ожидается, что пик заболеваемости в стране случится через 3–4 недели.
Отдельно врач остановился на подштамме «омикрона» под названием «пирола». По его словам, новая мутация пока не распространилась в мире, но в случае, если это произойдет, коронавирус окажется более заразным и устойчивым к иммунитету.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 40-ю больницу закрыли из-за локальной впышки ковида.