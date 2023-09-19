Вывеска магазина пуховиков в историческом центре Тагила не была согласована с мэрией

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Согласно правилам благоустройства города, все вывески на фасадах должны быть согласованы с управлением архитектуры, а их дизайн обязан вписываться во внешний вид зданий. Именно поэтому желто-красная вывеска магазина курток и пуховиков в историческом центре города возмутила некоторых горожан.
Однако, как оказалось, собственник разместил вывеску на офисном здании без согласования и теперь должен будет устранить нарушения.
С управлением архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила вывеску по проспекту Ленина, 9 не согласовывали. Сейчас администрация Ленинского района готовит документы для вынесения предписания по устранению нарушений, — сообщили TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.