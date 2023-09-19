Вывеска магазина пуховиков в историческом центре Тагила не была согласована с мэрией

Согласно правилам благоустройства города, все вывески на фасадах должны быть согласованы с управлением архитектуры, а их дизайн обязан вписываться во внешний вид зданий. Именно поэтому желто-красная вывеска магазина курток и пуховиков в историческом центре города возмутила некоторых горожан.