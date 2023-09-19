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Вывеска магазина пуховиков в историческом центре Тагила не была согласована с мэрией

Вывеска магазина пуховиков в историческом центре Тагила не была согласована с мэрией

19 сентября 2023, 06:50
Фото: tagilcity.ru
Дизайн яркой вывески магазина курток, которая в недавнем времени появилась на проспекте Ленина, 9 в Нижнем Тагиле, оказался не согласован с управлением архитектуры и градостроительства.

Согласно правилам благоустройства города, все вывески на фасадах должны быть согласованы с управлением архитектуры, а их дизайн обязан вписываться во внешний вид зданий. Именно поэтому желто-красная вывеска магазина курток и пуховиков в историческом центре города возмутила некоторых горожан.

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Однако, как оказалось, собственник разместил вывеску на офисном здании без согласования и теперь должен будет устранить нарушения.

С управлением архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила вывеску по проспекту Ленина, 9 не согласовывали. Сейчас администрация Ленинского района готовит документы для вынесения предписания по устранению нарушений, — сообщили TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Нарушение#Благоустройство#Магазин#Анна Григорьева#Архитектура#Вывеска
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