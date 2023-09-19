Житель Екатеринбурга накопил долги по алиментам и лишился машины и участка

Известно, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов — он не имел официальной работы и счета в банке. Тогда приставы стали выяснять, каким имуществом обладает должник. Кроме того, мужчина не являлся по приглашению к судебным приставам и не был найден по месту жительства.