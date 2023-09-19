Житель Екатеринбурга накопил долги по алиментам и лишился машины и участка

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Мужчина накопил перед экс-супругой и своим ребенком долгов на сумму более миллиона рублей. Его имущество арестовали приставы, сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.
Известно, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов — он не имел официальной работы и счета в банке. Тогда приставы стали выяснять, каким имуществом обладает должник. Кроме того, мужчина не являлся по приглашению к судебным приставам и не был найден по месту жительства.
Стало известно, что у него есть авто марки Hyundai и земельный участок. Его имущество объявили в розыск. В результате удалось найти авто и самого должника.
Далее на машину наложили арест, а затем в ходе исполнительных действий сотрудники ведомства его изъяли. Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили 25 часов обязательных работ. Его земельный участок арестовали. Таким образом удастся покрыть всю сумму долгов по алиментам.