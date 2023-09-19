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Updated Сегодня, 09:06

Житель Екатеринбурга накопил долги по алиментам и лишился машины и участка

Житель Екатеринбурга накопил долги по алиментам и лишился машины и участка

19 сентября 2023, 09:04
Фото: Midjourney
Машину и земельный участок забрали у жителя Екатеринбурга в счет погашения долга по алиментам.

Мужчина накопил перед экс-супругой и своим ребенком долгов на сумму более миллиона рублей. Его имущество арестовали приставы, сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Известно, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов — он не имел официальной работы и счета в банке. Тогда приставы стали выяснять, каким имуществом обладает должник. Кроме того, мужчина не являлся по приглашению к судебным приставам и не был найден по месту жительства.

Стало известно, что у него есть авто марки Hyundai и земельный участок. Его имущество объявили в розыск. В результате удалось найти авто и самого должника.

Далее на машину наложили арест, а затем в ходе исполнительных действий сотрудники ведомства его изъяли. Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили 25 часов обязательных работ. Его земельный участок арестовали. Таким образом удастся покрыть всю сумму долгов по алиментам.

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#Административная ответственность#Розыск#Долги#Арест#Машина#Приставы#Алименты#Имущество#Земельный участок#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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