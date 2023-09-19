tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Житель Краснотурьинска пожаловался на кинотеатр за показ фильма «Барби»

Житель Краснотурьинска пожаловался на кинотеатр за показ фильма «Барби»

19 сентября 2023, 06:59
Фото: 1MI
Заявление в прокуратуру на кинотеатр отнес житель Краснотурьинска. Мужчина пожаловался на то, что кинотеатр показал фильм «Барби».

Местного жителя возмутил эпизод киноленты, когда главного героя держат за руки двое мужчин, а потом целуют его в щеку. Жалующийся — Антон Ежов. Он считает, что в фильме присутствует пропаганда ЛГБТ.

По его словам, в кинотеатре фильм был показан 17 сентября. Он отметил, что возрастное ограничение для данного фильма 16+, хотя в зале находились и дети помладше. Свою претензию мужчина выложил в сообществе «Краснотурьинск LIVE».

В своей жалобе в прокуратуру он требует запретить показ этого фильма, а кинотеатр «Новое кино» оштрафовать. В прокуратуре проверяют информацию по факту поступившего заявления.

Фильмы и сериалы популярных онлайн-кинотеатров объединили в «МегаКино»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге детсад заплатит 4,4 млн рублей семье погибшей на горке девочкиВ Арамиле компанию оштрафовали за сброс сточных вод в реку ИсетьБастрыкину доложат о пострадавшем на качели ребенке из Нижнего Тагила
#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Краснотурьинск#Штраф#Жалоба#Запрет#Фильм#ЛГБТ#Кинотеатр#Пропаганда#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Барби#Возрастное ограничение#Новое кино
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Вчера, 06:46
Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве
Вчера, 11:02
Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей
Вчера, 13:52
В долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики
Вчера, 10:02
По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:29