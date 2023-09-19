Житель Краснотурьинска пожаловался на кинотеатр за показ фильма «Барби»

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Местного жителя возмутил эпизод киноленты, когда главного героя держат за руки двое мужчин, а потом целуют его в щеку. Жалующийся — Антон Ежов. Он считает, что в фильме присутствует пропаганда ЛГБТ.
По его словам, в кинотеатре фильм был показан 17 сентября. Он отметил, что возрастное ограничение для данного фильма 16+, хотя в зале находились и дети помладше. Свою претензию мужчина выложил в сообществе «Краснотурьинск LIVE».
В своей жалобе в прокуратуру он требует запретить показ этого фильма, а кинотеатр «Новое кино» оштрафовать. В прокуратуре проверяют информацию по факту поступившего заявления.