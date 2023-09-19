Жители Нижнего Тагила увидели в реке отрубленную коровью голову

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
По предположению тагильчанки, голова могла приплыть со стороны Компасной улицы, так как там живут люди, которые держат коров. Горожане, увидевшие голову, обратились в 112, но часть тела вскоре унесло течением реки, пишет ИА «Все новости».
По словам тагильского природоохранного прокурора Григория Битюкова, данная информация в ведомство не поступала. При этом Битюков отметил, что о подобных находках нужно обязательно сообщать в полицию и в мэрию.
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге местные жители обнаружили свалку из останков животных около ветеринарной клиники.