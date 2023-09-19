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Жители Нижнего Тагила увидели в реке отрубленную коровью голову

Жители Нижнего Тагила увидели в реке отрубленную коровью голову

19 сентября 2023, 10:53
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле местные жители заметили в реке Малая Кушва отрубленную голову коровы. Инцидент случился вечером 18 сентября.

По предположению тагильчанки, голова могла приплыть со стороны Компасной улицы, так как там живут люди, которые держат коров. Горожане, увидевшие голову, обратились в 112, но часть тела вскоре унесло течением реки, пишет ИА «Все новости».

Фото: ИА «Все новости»

По словам тагильского природоохранного прокурора Григория Битюкова, данная информация в ведомство не поступала. При этом Битюков отметил, что о подобных находках нужно обязательно сообщать в полицию и в мэрию.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге местные жители обнаружили свалку из останков животных около ветеринарной клиники.

Свалка из останков животных обнаружена в Екатеринбурге
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