Жительница Нижнего Тагила обвинила врачей ветклиники «Веселый шпиц» в гибели питомца

В посте, опубликованном в паблике «Инцидент Нижний Тагил», горожанка рассказала, что записала шпица по кличке Моника на операцию по удалению зуба. Спустя полчаса после начала вмешательства врачей тагильчанке позвонили из клиники и сообщили о смерти ее питомца. Женщина убеждена, что медики превысили дозировку препарата для наркоза, из-за чего у собаки — как утверждается, полностью здоровой за исключением зуба — остановилось сердце.