Жительница Нижнего Тагила обвинила врачей ветклиники «Веселый шпиц» в гибели питомца

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В посте, опубликованном в паблике «Инцидент Нижний Тагил», горожанка рассказала, что записала шпица по кличке Моника на операцию по удалению зуба. Спустя полчаса после начала вмешательства врачей тагильчанке позвонили из клиники и сообщили о смерти ее питомца. Женщина убеждена, что медики превысили дозировку препарата для наркоза, из-за чего у собаки — как утверждается, полностью здоровой за исключением зуба — остановилось сердце.
Они убили мою собаку и вместе с ней мою душу. Убили беззащитное животное своим непрофессионализмом и халатностью, — написала хозяйка Моники.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ветеринары пытаются спасти собаку, в шею которой вросла металлическая цепь.