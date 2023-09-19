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Updated Сегодня, 10:56

Жительница Нижнего Тагила обвинила врачей ветклиники «Веселый шпиц» в гибели питомца

Жительница Нижнего Тагила обвинила врачей ветклиники «Веселый шпиц» в гибели питомца

19 сентября 2023, 10:35
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила обвинила ветеринаров клиники «Веселый шпиц» в халатности, из-за которой умерла ее собака.

В посте, опубликованном в паблике «Инцидент Нижний Тагил», горожанка рассказала, что записала шпица по кличке Моника на операцию по удалению зуба. Спустя полчаса после начала вмешательства врачей тагильчанке позвонили из клиники и сообщили о смерти ее питомца. Женщина убеждена, что медики превысили дозировку препарата для наркоза, из-за чего у собаки — как утверждается, полностью здоровой за исключением зуба — остановилось сердце.

Они убили мою собаку и вместе с ней мою душу. Убили беззащитное животное своим непрофессионализмом и халатностью, — написала хозяйка Моники.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ветеринары пытаются спасти собаку, в шею которой вросла металлическая цепь.

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