96-летнюю жительницу Березовского с тяжелой травмой поставили на ноги

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Уральские врачи поставили на ноги 96-летнюю пациентку с тяжёлой травмой бедра и сердечно-сосудистой патологией, сообщает Минздрав.
Пожилая женщина травмировалась дома, врачи выполнили ей эндопротезирование тазобедренного сустава. Также ей назначили курс лечения сопутствующей болезни.
В результате бабушка встала на ноги. Отмечается, что она одна из старейших жительниц Березовского.
Врачи рассказали, что сразу провести операцию не получилось, так как из-за сердечной патологии был риск летального исхода. Сперва ее перевели в кардиологическое отделение, а после уже выполнили операцию на бедре.