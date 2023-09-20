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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:45

В Березовском врачи вылечили 96-летнюю пациентку

96-летнюю жительницу Березовского с тяжелой травмой поставили на ноги

20 сентября 2023, 10:43
Фото: Березовская центральная городская больница

В Березовском врачи вылечили 96-летнюю пациентку

Жительницу Березовского, у которой диагностировали тяжелую траву бедра и сердечно-сосудистую патологию, поставили на ноги. Старушке 96 лет.

Уральские врачи поставили на ноги 96-летнюю пациентку с тяжёлой травмой бедра и сердечно-сосудистой патологией, сообщает Минздрав.

Пожилая женщина травмировалась дома, врачи выполнили ей эндопротезирование тазобедренного сустава. Также ей назначили курс лечения сопутствующей болезни.

В результате бабушка встала на ноги. Отмечается, что она одна из старейших жительниц Березовского.

Врачи рассказали, что сразу провести операцию не получилось, так как из-за сердечной патологии был риск летального исхода. Сперва ее перевели в кардиологическое отделение, а после уже выполнили операцию на бедре.

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