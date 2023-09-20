Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге ищет нового пиарщика

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Дословно вакансия называется: экс-директор по стратегическим коммуникациям ПАО «Аэропорт Кольцово». Ранее эту должность занимал Андрей Клименских. Теперь он работает в Москве в головном офисе УК «Аэропорты регионов», пишет ЕАН.
А в екатеринбургский аэропорт ищут нового сотрудника. Он должен будет общаться с журналистами и свердловскими властями. Пока новый работник не найден, временно эту должность занял заместитель директора по стратегическим коммуникациям Дмитрий Тюхтин. Он был предшественником Андрея Клименских.
Отмечается, что АО УК «Аэропорты регионов» — российский аэропортовый холдинг, в который поимо Кольцово входят аэропорты в Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Новом Уренгое, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Оренбурге и Тобольске.
Ранее назывались самые дефицитные профессии региона. Среди них были дворники, повара и кондитеры.