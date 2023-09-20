Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге ищет нового пиарщика

А в екатеринбургский аэропорт ищут нового сотрудника. Он должен будет общаться с журналистами и свердловскими властями. Пока новый работник не найден, временно эту должность занял заместитель директора по стратегическим коммуникациям Дмитрий Тюхтин. Он был предшественником Андрея Клименских.