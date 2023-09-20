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В Екатеринбурге в аэропорт «Кольцово» ищут работника пиар-службы

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге ищет нового пиарщика

20 сентября 2023, 09:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в аэропорт «Кольцово» ищут работника пиар-службы

В Екатеринбурге в аэропорт требуется работник пиар-службы. Прошлого повысили в должности.

Дословно вакансия называется: экс-директор по стратегическим коммуникациям ПАО «Аэропорт Кольцово». Ранее эту должность занимал Андрей Клименских. Теперь он работает в Москве в головном офисе УК «Аэропорты регионов», пишет ЕАН.

А в екатеринбургский аэропорт ищут нового сотрудника. Он должен будет общаться с журналистами и свердловскими властями. Пока новый работник не найден, временно эту должность занял заместитель директора по стратегическим коммуникациям Дмитрий Тюхтин. Он был предшественником Андрея Клименских.

Отмечается, что АО УК «Аэропорты регионов» — российский аэропортовый холдинг, в который поимо Кольцово входят аэропорты в Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Новом Уренгое, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Оренбурге и Тобольске.

Ранее назывались самые дефицитные профессии региона. Среди них были дворники, повара и кондитеры.

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#Россия#Москва#Кольцово#Журналисты#Аэропорт#Власти#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Пиар-служба#Стратегические коммуникации#УК «Аэропорты регионов»
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