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Суд взыскал с больницы в Реже 25 млн рублей за неоплаченные поставки лекарств

Больница в Реже заплатит 25 миллионов рублей за долги перед подрядчиками

20 сентября 2023, 10:53
Фото: 1MI

Суд взыскал с больницы в Реже 25 млн рублей за неоплаченные поставки лекарств

В Реже больница задолжала коммерческим компаниям свыше 48 миллионов рублей, 25 из которых прокуратура взыскала с медучреждения через суд.

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, в рамках госконтрактов и договоров подрядчики поставили Режевской центральной районной больнице лекарства, медизделия и оборудование общей стоимость в 48 миллионов рублей — средства при этом выплачены не были.

Благодаря принятым прокуратурой мерам задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности снижена на сумму свыше 25 млн рублей, — говорится в релизе прокуратуры.

Погашение оставшейся задолженности контролируется надзорным ведомством.

Ранее сообщалось, что в суд взыскал с больницы в Кушве 5,3 миллиона рублей за неоплаченные поставки препаратов и медицинского оборудования.

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#Общество#Больница#Прокуратура#Свердловская область#Медицина#Контракт#Здравоохранение#Больницы#Григорий Орлов
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