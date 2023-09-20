Больница в Реже заплатит 25 миллионов рублей за долги перед подрядчиками

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, в рамках госконтрактов и договоров подрядчики поставили Режевской центральной районной больнице лекарства, медизделия и оборудование общей стоимость в 48 миллионов рублей — средства при этом выплачены не были.
Благодаря принятым прокуратурой мерам задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности снижена на сумму свыше 25 млн рублей, — говорится в релизе прокуратуры.
Погашение оставшейся задолженности контролируется надзорным ведомством.
Ранее сообщалось, что в суд взыскал с больницы в Кушве 5,3 миллиона рублей за неоплаченные поставки препаратов и медицинского оборудования.