Больница в Реже заплатит 25 миллионов рублей за долги перед подрядчиками

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, в рамках госконтрактов и договоров подрядчики поставили Режевской центральной районной больнице лекарства, медизделия и оборудование общей стоимость в 48 миллионов рублей — средства при этом выплачены не были.