Бывшего опера из Нижнего Тагила Белоконного приговорили к исправительным работам

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Как передает корреспондент E1.RU из зала суда, двух других полицейских, проходивших обвиняемыми по этому делу, полностью оправдали. Наряду с превышением полномочий Белоконному инкриминировали фальсификацию, но эту статью убрали из обвинительного заключения. Прокуратура запрашивала для бывшего опера три года реального срока.
Напомним, Белоконного обвиняли в том, что в 2020 году он якобы подменил анализы местного тренера при медосвидетельствании. Сам полицейский настаивал на своей невиновности и связывал уголовное дело в отношении себя с собственными конфликтами с начальством.
Ранее сообщалось, что экс-полицейского из Екатеринбурга обвинили в получении взятки в виде iPhone 12.