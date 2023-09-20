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Экс-полицейскому из Нижнего Тагила назначили два года исправительных работ

Бывшего опера из Нижнего Тагила Белоконного приговорили к исправительным работам

20 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI

Экс-полицейскому из Нижнего Тагила назначили два года исправительных работ

Бывшего тагильского оперуполномоченного Руслана Белоконного приговорили к двум годам исправительных работ по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как передает корреспондент E1.RU из зала суда, двух других полицейских, проходивших обвиняемыми по этому делу, полностью оправдали. Наряду с превышением полномочий Белоконному инкриминировали фальсификацию, но эту статью убрали из обвинительного заключения. Прокуратура запрашивала для бывшего опера три года реального срока.

Напомним, Белоконного обвиняли в том, что в 2020 году он якобы подменил анализы местного тренера при медосвидетельствании. Сам полицейский настаивал на своей невиновности и связывал уголовное дело в отношении себя с собственными конфликтами с начальством.

Ранее сообщалось, что экс-полицейского из Екатеринбурга обвинили в получении взятки в виде iPhone 12.

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#Общество#Следственный комитет#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#МВД#Григорий Орлов
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