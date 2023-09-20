Эксперт раскрыл секреты выбора натурального меда

Натуральному меду свойственно засахаривание, бороться с которым можно, помещая банку с продуктом в теплую воду. С июля до середины октября свежесобранный мед должен засахариваться. Поэтому кристаллизованный мед, который продается летом, скорее всего, прошлогодний. А если мед не загустел к ноябрю, это указывает на его ненатуральный состав.