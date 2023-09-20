Эксперт раскрыл секреты выбора натурального меда

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Согласно его заявлению, натуральный продукт отличается умеренной вязкостью, он может незначительно раздражать слизистую рта и создавать ощущение пощипывания.
Как пишет NEWS.ru, эксперт советует любителям меда ориентироваться на маркировку данного продукта на прилавках магазинов.
Мед обычно разделяют по виду растений, которые опыляются пчелами. Так, гречишный мед имеет более темный цвет и отличается прозрачностью, донниковый мед — густой и светлый, акациевый — жидкий и светлый.
Дружинин советует при поиске меда на ярмарках и рынках обращать внимание на вязкость. Хороший мед наматывается на ложку и стекает струей без разрывов, образовывая горку на поверхности.
Натуральному меду свойственно засахаривание, бороться с которым можно, помещая банку с продуктом в теплую воду. С июля до середины октября свежесобранный мед должен засахариваться. Поэтому кристаллизованный мед, который продается летом, скорее всего, прошлогодний. А если мед не загустел к ноябрю, это указывает на его ненатуральный состав.