Где и когда в Нижнем Тагиле можно сделать прививку от гриппа

Вакцинация в школе позволяет снизить риск развития таких осложнений, как воспаление легких или отит. Прививку школьнику можно сделать непосредственно в госучреждении при условии согласия родителя на вакцинацию или в детской поликлинике. Не делается прививка при наличии признаков ОРВИ или недавно перенесенном заболевании, аллергии на компоненты. Наличие показаний и ограничений определяется педиатром индивидуально.