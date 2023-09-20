Где и когда в Нижнем Тагиле можно сделать прививку от гриппа

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Грипп представляет собой острую вирусную инфекцию, которая легко передается от больного к здоровому. Наиболее эффективным способом профилактики считается прививка. После иммунизации значительно снижается вероятность заражения гриппом. Не исключается появление побочных реакций, которые обычно проходят самостоятельно и не требуют врачебного вмешательства. От прививки нельзя заразиться гриппом, зато значительно снижается вероятность осложнений.
В 2023 году тагильцы могут привиться только отечественной вакциной.
«В настоящее время на территорию области поступили две вакцины от гриппа: „Совигрипп“ (для взрослого населения) и четырехкомпонентная „Ультрикс Квадри“ (для детей, начиная с 6-месячного возраста, для беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учете в территориальных поликлиниках). Это вакцины отечественного производства, которые положительно зарекомендовали себя в прививочных кампаниях прошлых лет. В состав вакцин входят актуальные штаммы вирусов гриппа, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения», — сообщили в региональном Минздраве.
Чтобы выработался иммунитет после вакцины, достаточно подождать 2-3 недели. Обычно сезон заболеваемости начинается с первыми похолоданиями — в конце октября и ноябре.
Так как вирус гриппа изменчивый и ежегодно циркулируют разные штаммы, рекомендуется прохождение вакцинации каждый год. В разные периоды составляется новая вакцина с учетом прогнозов ученых. Особенно показана иммунизация лицам, которые находятся в группе риска по тяжелому течению патологии.
Кому рекомендуется сделать прививку:
Вакцинация против гриппа особенно актуальна перед сезоном заболеваемости, так как заразиться инфекцией может любой человек. Некоторые группы людей имеют более высокий риск осложнений. ВОЗ рекомендует проходить вакцинацию пожилым и детям, взрослым с хроническими заболеваниями, беременным.
Вакцинация рекомендуется медицинским работникам и другим лицам, ввиду профессии часто контактирующим с людьми. Грипп может привести к опасным осложнениям и летальному исходу. Вакцинация считается одним из наиболее эффективных инструментов профилактики заболевания и снижения риска развития осложнений.
Инъекция не может спровоцировать заболевание, так как не включает в состав цельный живой вирус. Прививка каждый год рекомендована, так как вирусы гриппа постоянно мутируют и в разные сезоны циркулируют различные штаммы. Специалисты рекомендуют пройти иммунизацию до начала сезона гриппа.
В детских садах начали проводить иммунизацию от гриппа. Родителей предупреждают о начале кампании по вакцинации и сообщают о названиях препарата. При наличии объективных причин для отказа от прививки документ можно направить заведующему учреждением, которое посещает ребенок.
Прививку можно делать детям от 6 месяцев. Ограничениями к ее выполнению становится недавно перенесенная инфекция или обострение хронического заболевания, признаки ОРВИ. Нельзя делать прививку при наличии аллергических реакций на компоненты препарата. Дети обычно хорошо переносят вакцину.
Прививка против гриппа провоцирует в организме защитную реакцию к вирусу. Бесплатная вакцинация позволяет избежать данного заболевания, а в случае заражения высока вероятность перенести инфекцию в легкой форме.
Специалисты рекомендуют развивать иммунитет к гриппу с ранних лет. Инактивированные вакцины для детей от гриппа могут быть сплит и субъединичные. Сплит-вакцина считается наиболее эффективной и наименее реактогенной.
Вакцинация в школе позволяет снизить риск развития таких осложнений, как воспаление легких или отит. Прививку школьнику можно сделать непосредственно в госучреждении при условии согласия родителя на вакцинацию или в детской поликлинике. Не делается прививка при наличии признаков ОРВИ или недавно перенесенном заболевании, аллергии на компоненты. Наличие показаний и ограничений определяется педиатром индивидуально.
Грипп особенно опасен при беременности. В период вынашивания ребенка организм женщины становится более уязвимым. Заболевание при беременности нередко протекает в более тяжелой форме и сопровождается такими осложнениями, как пневмония, синусит, отит. К тяжелым осложнениям относят миокардит. Возможно обострение хронических заболеваний.
К наиболее опасным последствиям инфекции относят преждевременные роды или выкидыш. Грипп может отразиться на здоровье ребенка. Наиболее опасно заболевание на ранних сроках, когда формируются ткани и органы эмбриона. Лекарства для лечения инфекции или вирусная интоксикация могут привести к порокам развития. На поздних сроках есть риск инфицирования плода.
Вакцинация при беременности защищает не только женщину, но и плод. Мать, сделавшая прививку во время вынашивания, передает антитела от гриппа плоду через плаценту. Ребенок менее подвержен гриппу в первые 6 месяцев жизни. К временным противопоказаниям относят ОРЗ или обострение хронических патологий. К общим ограничениям относят аллергию на компоненты препарата.
Прививки рекомендовано делать со второго триместра беременности. При планировании зачатия прививка делается примерно за месяц до начала беременности. Иммунитет от инфекции сохраняется около года. Предварительно следует посоветоваться с врачом. Иммунитет формируется примерно за 2-4 недели.
Перед тем как сделать прививку, следует убедиться в отсутствии ограничений, которые могут вызвать негативные реакции. Противопоказанием к введению препарата становится аллергия на белок куриного яйца, наличие реакций на вакцины ранее. Нельзя делать прививку во время обострения острой хронической патологии или ОРЗ.
Перед выполнением прививки осуществляется медицинский осмотр. Врач собирает анамнез и выявляет возможные противопоказания. При наличии хронических заболеваний дополнительно может потребоваться обследование с применением лабораторных или инструментальных методов, консультация с профильными специалистами.
В большинстве случаев не требуется специальной подготовки к вакцинации. Ни один препарат не дает полной гарантии того, что пациент не заразится инфекцией при контакте с больным. Надежность защиты зависит от различных факторов, в том числе возраста и состояния здоровья.
Использование любой вакцины может привести к развитию побочных реакций. Наиболее частой является повышение температуры и появление покраснения, уплотнения в месте введения препарата. После прививки возможна непродолжительная головная боль и недомогание. Проявления считаются кратковременными и вскоре пропадают самостоятельно.
В Нижнем Тагиле прививку можно сделать как в государственных медучреждениях, так и в частных клиниках.
«Вакцина сегодня имеется в наличии, обращайтесь в поликлиники по месту жительства», — прокомментировал главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов.
Основные пункты, где проходит вакцинация (названия, адреса и график работы):