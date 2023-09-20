Голый мужчина бегал около школы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
На вопросы о том, что он случилось и почему он в таком виде, мужчина ответить не смог, пишет Е1.
Свидетели событий отмечают, что на детей он не обращал внимания. А люди, находившиеся неподалеку от него, наблюдали за ним. Некоторые екатеринбуржцы думают, что мужчина злоупотребил наркотиками.
По словам прохожих, он также кричал, что ему кто-то поцарапал спину. Также он звал свою маму, которой не было рядом.
В результате за голым мужчиной пришлось бегать силовикам. Убежать от них он не смог. Стражи порядка сказали, что передадут мужчину медикам.