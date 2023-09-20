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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Голый мужчина бегал около школы в Екатеринбурге

Голый мужчина бегал около школы в Екатеринбурге

20 сентября 2023, 11:13
Фото: 1MI
Около школы на Уралаше в Екатеринбурге был замечен голый бегающий мужчина. По словам очевидцев, он кричал, что его семью убили.

На вопросы о том, что он случилось и почему он в таком виде, мужчина ответить не смог, пишет Е1.

Свидетели событий отмечают, что на детей он не обращал внимания. А люди, находившиеся неподалеку от него, наблюдали за ним. Некоторые екатеринбуржцы думают, что мужчина злоупотребил наркотиками.

По словам прохожих, он также кричал, что ему кто-то поцарапал спину. Также он звал свою маму, которой не было рядом.

В результате за голым мужчиной пришлось бегать силовикам. Убежать от них он не смог. Стражи порядка сказали, что передадут мужчину медикам.

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#Происшествия#Школа#Наркотики#Силовики#Медики#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Голый мужчина#Уралаш#Спина
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