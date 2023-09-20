Голый мужчина бегал около школы в Екатеринбурге

По словам прохожих, он также кричал, что ему кто-то поцарапал спину. Также он звал свою маму, которой не было рядом.



В результате за голым мужчиной пришлось бегать силовикам. Убежать от них он не смог. Стражи порядка сказали, что передадут мужчину медикам.