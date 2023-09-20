«Горячая линия» по вопросам отопления запущена в Свердловской области

Напомним, отопительный сезон в регионе начался 15 сентября. С этой даты вплоть до 2 октября все объекты будут подключены к отоплению. Отмечается, что во время звонка нужно будет указать свой адрес проживания, телефон, управляющую компанию и суть жалобы, добавили в прокуратуре региона.