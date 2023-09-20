«Горячая линия» по вопросам отопления запущена в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Туда можно жаловаться на нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Обращения о ходе подачи отопления в жилые дома и соцобъекты региона начнут приниматься с 20 сентября по телефону «горячей линии»: 8 (343) 376-82-61.
Напомним, отопительный сезон в регионе начался 15 сентября. С этой даты вплоть до 2 октября все объекты будут подключены к отоплению. Отмечается, что во время звонка нужно будет указать свой адрес проживания, телефон, управляющую компанию и суть жалобы, добавили в прокуратуре региона.
Можно пожаловаться и лично. Для этого нужно прийти по адресу: Екатеринбург, улица Московская, 21, или через интернет-приемную.