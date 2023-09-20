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«Горячая линия» по вопросам отопления запущена в Свердловской области

«Горячая линия» по вопросам отопления запущена в Свердловской области

20 сентября 2023, 06:34
Фото: 1MI
В Свердловской области открылась «горячая линия» по вопросам отопительного сезона.

Туда можно жаловаться на нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Обращения о ходе подачи отопления в жилые дома и соцобъекты региона начнут приниматься с 20 сентября по телефону «горячей линии»: 8 (343) 376-82-61.

Напомним, отопительный сезон в регионе начался 15 сентября. С этой даты вплоть до 2 октября все объекты будут подключены к отоплению. Отмечается, что во время звонка нужно будет указать свой адрес проживания, телефон, управляющую компанию и суть жалобы, добавили в прокуратуре региона.

Можно пожаловаться и лично. Для этого нужно прийти по адресу: Екатеринбург, улица Московская, 21, или через интернет-приемную.

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#Общество#Прокуратура#Свердловская область#ЖКХ#Отопительный сезон#Управляющая компания#Горячая линия#Жалобы#Телефон#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Проблемы с отоплением#Адрес проживания#Московская улица
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