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Хоккеист из Екатеринбурга подписал контракт с клубом НХЛ

Хоккеист из Екатеринбурга подписал контракт с клубом НХЛ

20 сентября 2023, 05:24
Фото: 1MI
Хоккеист из Екатеринбурга Егор Соколов заключил контракт с клубом НХЛ «Оттава Сенаторз».

Ранее спортсмен играл за челябинскую команду «Белые медведи», а потом уехал в Канаду. Информация о том, что он будет играть за клуб НХЛ, появилась на сайте «Оттава Сенаторз».

Как сообщили представители клуба, Соколов хорошо себя проявил в своих трех профессиональных сезонах. Также в сообщении на сайте выразили надежду, что он не будет останавливаться на достигнутом.

Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле состоялись хоккейные матчи за кубок города среди школьников 16 лет. Спортивные мероприятия проходили в Ледовом дворце.

Хоккеисты из пяти городов борются за кубок Нижнего Тагила по хоккею
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