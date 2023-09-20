Хоккеист из Екатеринбурга подписал контракт с клубом НХЛ

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Ранее спортсмен играл за челябинскую команду «Белые медведи», а потом уехал в Канаду. Информация о том, что он будет играть за клуб НХЛ, появилась на сайте «Оттава Сенаторз».
Как сообщили представители клуба, Соколов хорошо себя проявил в своих трех профессиональных сезонах. Также в сообщении на сайте выразили надежду, что он не будет останавливаться на достигнутом.
Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле состоялись хоккейные матчи за кубок города среди школьников 16 лет. Спортивные мероприятия проходили в Ледовом дворце.