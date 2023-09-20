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Мать с ребенком вытащили из-под завалов после взрыва дома в Балашихе

Мать с ребенком вытащили из-под завалов после взрыва дома в Балашихе

20 сентября 2023, 09:57
Фото: 1MI
В Балашихе спасли женщину с ребенком из-под завалов после взрыва в жилом доме. Происшествие случилось утром 20 сентября 2023 года.

В здании произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия жильцы дома оказались под завалами. Троих человек — в том числе мать с ребенком — уже вытащили, пишут «Новые известия».

Спасатели сейчас продолжают разбирать завалы. К месту взрыва приехал мэр города Сергей Юров. По факту оказанных услуг, которые не соответствуют технике безопасности, возбудили уголовное дело.

Напомним, 6 сентября 2023 года в Екатеринбурге произошел взрыв в жилой квартире из-за зажигалки, которую хозяин квартиры решил заправить, а потом проверить, как она работает. Мужчина скончался в больнице.

Житель Екатеринбурга скончался после взрыва зажигалки в ванной комнате
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