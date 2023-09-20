Мать с ребенком вытащили из-под завалов после взрыва дома в Балашихе

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:57
В здании произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия жильцы дома оказались под завалами. Троих человек — в том числе мать с ребенком — уже вытащили, пишут «Новые известия».
Спасатели сейчас продолжают разбирать завалы. К месту взрыва приехал мэр города Сергей Юров. По факту оказанных услуг, которые не соответствуют технике безопасности, возбудили уголовное дело.
Напомним, 6 сентября 2023 года в Екатеринбурге произошел взрыв в жилой квартире из-за зажигалки, которую хозяин квартиры решил заправить, а потом проверить, как она работает. Мужчина скончался в больнице.