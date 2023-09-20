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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Мошенники пытались обмануть чиновников от имени губернатора Свердловской области

Мошенники пытались обмануть чиновников от имени губернатора Свердловской области

20 сентября 2023, 07:27
Фото: Midjourney
Чиновников Свердловской области попытались обмануть мошенники. Аферисты представились губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Известно, что злоушленник писал чиновникам в мессенджерах, сообщается в Telegram-канале «Не для протокола»,

Дальнейший диалог чиновники не опубликовали, но добавили, что речь в переписке шла о деньгах.

Напомним, что сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также на сообщения незнакомцев, кем бы они не представились.

Ранее жителю Нижнего Тагила в мессенджере предложили заработать деньги на просмотре интернет-страниц. Он согласился и лишился 600 тысяч рублей, которые были списаны с его карты.

Также ранее мошенники пытались обмануть свердловчан от имени митрополита.

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