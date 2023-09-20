Мошенники пытались обмануть чиновников от имени губернатора Свердловской области

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Известно, что злоушленник писал чиновникам в мессенджерах, сообщается в Telegram-канале «Не для протокола»,
Дальнейший диалог чиновники не опубликовали, но добавили, что речь в переписке шла о деньгах.
Напомним, что сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также на сообщения незнакомцев, кем бы они не представились.
Ранее жителю Нижнего Тагила в мессенджере предложили заработать деньги на просмотре интернет-страниц. Он согласился и лишился 600 тысяч рублей, которые были списаны с его карты.
Также ранее мошенники пытались обмануть свердловчан от имени митрополита.