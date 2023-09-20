Неизвестные обстреляли окно интерьерного магазина в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Сотрудники магазина, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, сделали вывод, что злоумышленники стреляли из огнестрельного оружия. По словам владелицы заведения, в этих окнах прочное стекло, которое нельзя разбить камнем, пишет Е1.
Также в стекле виден след от пули. По предположению хозяйки магазина, рядом могла проходить перестрелка, либо это совершил кто-то из конкурентов.
Информация об инциденте зафиксирована в полиции. Участковый начал проводить проверку по факту обстрела.
Напомним, 10 сентября 2023 года в Екатеринбурге несколько подростков обстреляли трамвай, в котором ехало много пассажиров. Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается.