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Неизвестные обстреляли окно интерьерного магазина в Екатеринбурге

Неизвестные обстреляли окно интерьерного магазина в Екатеринбурге

20 сентября 2023, 03:47
Фото: 1MI
Неизвестные хулиганы обстреляли из оружия окно магазина в Екатеринбурге. Инцидент произошел ночью 19 сентября 2023 года.

Сотрудники магазина, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, сделали вывод, что злоумышленники стреляли из огнестрельного оружия. По словам владелицы заведения, в этих окнах прочное стекло, которое нельзя разбить камнем, пишет Е1.

Также в стекле виден след от пули. По предположению хозяйки магазина, рядом могла проходить перестрелка, либо это совершил кто-то из конкурентов.

Информация об инциденте зафиксирована в полиции. Участковый начал проводить проверку по факту обстрела.

Напомним, 10 сентября 2023 года в Екатеринбурге несколько подростков обстреляли трамвай, в котором ехало много пассажиров. Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается.

Подростки обстреляли трамвай с людьми в Екатеринбурге
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