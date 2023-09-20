Неизвестные обстреляли окно интерьерного магазина в Екатеринбурге

Сотрудники магазина, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, сделали вывод, что злоумышленники стреляли из огнестрельного оружия. По словам владелицы заведения, в этих окнах прочное стекло, которое нельзя разбить камнем, пишет Е1.