Полицейский в Кургане обвинил бывшую жену-коллегу в краже имущества МВД

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Женщина занимала должность заместителя начальника управления, а ее муж был замначальника отдела внутренней безопасности. Развод они оформили три года назад, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Сейчас мужчина рассказал о том, что некоторое время назад экс-жена украла из центра для реабилитации людей после горячих точек столовые приборы, холодильник и кровать. Об этом она якобы ему рассказала сама.
Сотрудники Следственного комитета, организовав проверку, нашли соответствующие вещи у женщины. Однако было решено, что раз все они были списаны — ничего криминального в ее действиях не было, и на этом дело прекратили. Однако мужчина уверен, что бывшая жена и ее начальник хотят этот инцидент замять.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина установил в квартире бывшей жены прослушивающее устройство и пользовался им на протяжении месяца, пока женщина не обнаружила технику. Екатеринбуржцу назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.