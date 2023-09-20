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Полицейский в Кургане обвинил бывшую жену-коллегу в краже имущества МВД

Полицейский в Кургане обвинил бывшую жену-коллегу в краже имущества МВД

20 сентября 2023, 10:52
Фото: 1MI
В Кургане мужчина, работающий в полиции, обвинил свою бывшую жену в хищении имущества МВД. Экс-супруг вспомнил о краже спустя три года после развода.

Женщина занимала должность заместителя начальника управления, а ее муж был замначальника отдела внутренней безопасности. Развод они оформили три года назад, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Сейчас мужчина рассказал о том, что некоторое время назад экс-жена украла из центра для реабилитации людей после горячих точек столовые приборы, холодильник и кровать. Об этом она якобы ему рассказала сама.

Сотрудники Следственного комитета, организовав проверку, нашли соответствующие вещи у женщины. Однако было решено, что раз все они были списаны — ничего криминального в ее действиях не было, и на этом дело прекратили. Однако мужчина уверен, что бывшая жена и ее начальник хотят этот инцидент замять.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина установил в квартире бывшей жены прослушивающее устройство и пользовался им на протяжении месяца, пока женщина не обнаружила технику. Екатеринбуржцу назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Мужчина в Екатеринбурге втайне прослушивал экс-супругу
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