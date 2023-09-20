Полицейский в Кургане обвинил бывшую жену-коллегу в краже имущества МВД

Сотрудники Следственного комитета, организовав проверку, нашли соответствующие вещи у женщины. Однако было решено, что раз все они были списаны — ничего криминального в ее действиях не было, и на этом дело прекратили. Однако мужчина уверен, что бывшая жена и ее начальник хотят этот инцидент замять.