«Рекорд для России»: реконструкция котельных в Нижнем Тагиле завершится в конце года

Posted 20 сентября 2023, 05:20
Published 20 сентября 2023, 05:20
Modified 20 сентября 2023, 07:48
Updated 20 сентября 2023, 07:48
Реконструкция газовых котельных коммунальной инфраструктуры Нижнего Тагила проводится для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Раньше отработанные газы уходили в трубу и создавали существенную нагрузку на атмосферный воздух. Сейчас же они будут вторично подаваться на котел и использоваться.
Кроме того, коэффициент полезного действия современных котлов превышает 94%, а на устаревших конструкциях — 84%. Экономить энергоресурсы и сберечь природу поможет и автоматика, которая в автономном режиме будет регулировать параметры работы котлов.
Котельные УПИ, «Сокол», № 36, 21 и 31, построенные в 70 — 80-х годах прошлого века, являются источниками теплоснабжения для 8 тысяч тагильчан. Кроме того, они обеспечивают теплом ряд важных социальных объектов.
Это уникальный случай, когда менее чем за год осуществляется такая большая работа по модернизации теплового комплекса города. Думаю, что это рекорд не только для области, но и для России, — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Так, в котельной № 36 на улице Высокогорская на сегодняшний день специалисты занимаются установкой трубопровода. Здесь полностью установлены горелки и теплообменники, а все современное оборудование отечественного производства.
Котельная УПИ тоже находится в высокой степени готовности. Она обеспечивает теплом и горячей водой в основном социальные объекты: УПИ, педагогический институт, общежитие, дом престарелых, детский дом и жилые дома, — рассказал руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» Сергей Козлов.
Котельная №21 также полностью готова к работе. Именно в поселке Сухоложский на месте старого аварийного здания в рекордно короткие сроки было возведено новое помещение, смонтировано ограждение, освещение и оборудование.
К настоящему времени работы на всех объектах идут в соответствии с графиком и будут завершены к декабрю текущего года. При этом все мероприятия, необходимые для бесперебойной подачи тепла потребителям, будут завершены уже к 25 сентября, — добавил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Отметим, по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2023 году в Нижнем Тагиле ведется реконструкция восьми километров магистральных и распределительных сетей, а также насосных станций на сумму почти 340 миллионов рублей. Из них около 200 миллионов рублей — федеральные средства. В планах 2024 года в городе также предусмотрен капитальный ремонт участков магистральных теплотрасс и распределительных сетей на общую сумму 665 миллионов рублей.
Реконструкция котельных, на которую из федерального бюджета направлено свыше 600 миллионов рублей, является лишь небольшой частью масштабного проекта по улучшению качества жизни тагильчан, заявил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
В рамках федерального проекта «Чистый воздух» осуществляется и перевод частных домовладений с печного на газовое отопление. Таких домов в городе уже 488. Всего же поучаствовать в этой программе смогут 888 собственников частных домовладений. На эти цели из федерального бюджета направлено 200 миллионов рублей.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, в котором определил министерства, ответственные за реализацию мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле. Указанные действия будут способствовать не только снижению негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду одного из крупных промышленных центров Свердловской области, но и позволят существенно повысить качество жизни населения, а также сократить их затраты на отопление.