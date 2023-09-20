«Рекорд для России»: реконструкция котельных в Нижнем Тагиле завершится в конце года

Отметим, по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2023 году в Нижнем Тагиле ведется реконструкция восьми километров магистральных и распределительных сетей, а также насосных станций на сумму почти 340 миллионов рублей. Из них около 200 миллионов рублей — федеральные средства. В планах 2024 года в городе также предусмотрен капитальный ремонт участков магистральных теплотрасс и распределительных сетей на общую сумму 665 миллионов рублей.