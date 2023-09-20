Школьников из Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в конкурсе открыток учителям

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Организатором конкурса выступает «МБУ ДО Городская станция юных техников». Целью мероприятия заявлено повышение значимости профессии учителя, а также вовлечение школьников в общественную жизнь.
Учащиеся могут присылать свои работы до 2 октября — для этого нужно заполнить указанную форму. Поздравительная открытка может быть изготовлена в редакторах Paint, Painter, Photoshop с использованием различных техник, в том числе живописи, коллажа, вышивки и аппликации.
Ранее сообщалось, что учительница из Алапаевска выиграла миллион рублей, взяв на себя обязательство пять лет проработать в поселке.