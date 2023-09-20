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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 14:16

В Нижнем Тагиле проходит конкурс электронных открыток учителям

Школьников из Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в конкурсе открыток учителям

20 сентября 2023, 13:41
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле проходит конкурс электронных открыток учителям

В преддверии Дня учителя в Нижнем Тагиле проходит конкурс электронных поздравительных открыток школьным педагогам.

Организатором конкурса выступает «МБУ ДО Городская станция юных техников». Целью мероприятия заявлено повышение значимости профессии учителя, а также вовлечение школьников в общественную жизнь.

Учащиеся могут присылать свои работы до 2 октября — для этого нужно заполнить указанную форму. Поздравительная открытка может быть изготовлена в редакторах Paint, Painter, Photoshop с использованием различных техник, в том числе живописи, коллажа, вышивки и аппликации.

Ранее сообщалось, что учительница из Алапаевска выиграла миллион рублей, взяв на себя обязательство пять лет проработать в поселке.

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#Нижний Тагил#Дети#Конкурс#Учителя#Школьники#День учителя#Школа#Конкурсы#Григорий Орлов
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