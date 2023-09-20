Сириус — наука на берегу моря

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:37
В новом выпуске проекта «Жизнь с нуля» рассказываем, как и почему люди переезжают в научный посёлок Сириус на самом берегу Чёрного моря.
Как спорт породил науку
В отличие от большинства поселений, про которые мы рассказываем в нашем проекте, история Сириуса не уходит корнями в века и начинается только в 2020 году. Откуда же взялся такой молодой посёлок?
Всё довольно просто. К Зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году в Имеретинской низменности было построено множество объектов для спорта и не только. Вся страна знает флагманский стадион Олимпиады — «Фишт», ледовые дворцы и фонтаны. Однако, помимо них были возведены ещё и масштабные туристические объекты, научные центра и инфраструктура. Именно на этом основании и было решено после окончания Олимпиады основать научный кластер со статусом федеральной территории — с подчинением непосредственно Правительству России, а не местным властям.
С тех пор образовательный центр «Сириус» стал маяком, притягивающим со всей страны молодых учёных и студентов. Тут изучают различные науки, от медицины, биологии и генетики до высшей математики и создания искусственного интеллекта.
От школы до НИИ
Со временем инфраструктура «Сириуса» расширилась. Появились Президентский лицей и Образовательный центр, где талантливые дети со всей страны занимаются с ведущими преподавателями по программам в областях науки, искусства, литературы и спорта. Подать заявку на участие может любой школьник, пройдя предварительный отбор. На берегу моря также расположился Парк науки и искусства, где все полученные знания дети смогут применить на практике.
А в лабораториях Научно-технологического университета «Сириус» уже не школьники, а учёные со всех концов страны изучают механизмы старения, ищут новые подходы к созданию лекарств, культивируют новые сорта сельскохозяйственных культур и совершают другие научные открытия. Федеральная поддержка позволяет получить самое современное оборудование, так что возможностей для молодых учёных тут хватает.
Как добраться до «Сириуса»
Научный посёлок находится в непосредственной близости от города Сочи. Добраться можно различными способами, к тому же рядом имеются вокзал «Имеретинский курорт», железнодорожные станции «Олимпийская деревня» и «Весёлое». Неподалёку от федеральной территории есть аэропорт Сочи. Имеется множество автобусных маршрутов.
Сколько стоит жить в «Сириусе»?
Посёлок очень небольшой, однако почти всю его территорию занимают научные и туристические объекты. Тем не менее, жить тут можно. Далее рассмотрим основные статьи расходов.
Аренда и покупка жилья в «Сириусе»
Цены на квартиры в курортной зоне на берегу моря могут составлять от 6 миллионов рублей за 1-комнатную квартиру. Цены на аренду начинаются от 40 тысяч в месяц. Однако, буквально через улицу начинается Адлер, где можно найти жильё заметно дешевле.
Коммунальные услуги
Тарифы в Сириусе ничем не отличаются от средних по стране. За однокомнатную квартиру оплата составит от 3000 ₽ до 5000 ₽ в месяц.
Транспорт
Через всю территорию проходит большая железнодорожная ветка, которая активно используется для пассажирских перевозок, есть даже крупный вокзал. По городу ходят автобусы из Адлера и Сочи, но стоимость проезда зависит от километража, чем больше расстояние — тем выше цена. Например, проезд в электричке с Имеретинки до Сочи стоит 187 ₽, а до Красной Поляны — 260 ₽. А добраться на автобусе до Сочи с Сириуса можно за 80 ₽.
Аналоги «Сириуса» в России
Других поселений со статусом федеральной территории в России пока нет, «Сириус» остаётся единственным. Однако, ещё с советского времени существуют наукограды — места, чьим градообразующим предприятием является НИИ или какое-то наукоёмкое производство.
Яркими примерами являются Протвино и Королёв в Московской области, Обнинск в Калужской области, Бийск в Алтайском крае.
Помимо этого, также есть формат технополисов — место скопления инновационных технологических производств. Сколково рядом с Москвой или Иннополис в Республике Татарстан являются как раз такими образованиями.
Аналоги «Сириуса» за рубежом
Безусловным ориентиром для всех поселений, связанных с наукой и инновациями, является Силиконовая долина в Калифорнии — локация, богатая штаб квартирами крупнейших мировых техногигантов, в том числе Apple и Google.
Однако такие кластеры существуют не только в США. В технопарке Цукуба в Японии на данный момент функционирует более 300 научных учреждений. Технополис София-Антиполис в окрестностях Ниццы объединяет более полутора тысяч компаний и десятки тысяч студентов со всей Европы. Свои деловые кварталы есть в Сингапуре и индийском городе Бангалор.
Приезжайте в «Сириус»!
На берегу тёплого Чёрного моря в отличном климате тут сосредоточены лучшие «мозги» страны и присутствуют все возможности для развития, исследований и отдыха.