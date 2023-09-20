СК возбудил дело против молодой мамы из Екатеринбурга из-за гибели ее дочери в ванне

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Как уточнили в областном главке МВД, трагедия произошла 19 сентября днем в квартире дома на проспекте Космонавтов. Оставшись без присмотра, девочка захлебнулась в ванне — ее бездыханное тело обнаружили родители.
В свою очередь в пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили, в отношении 22-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве (ч. 1 ст. 109 УК — наказывается в том числе лишением свободы на срок до двух лет). При допросе девушка рассказала, что оставила малышку в ванной с открытым сливом, который она, предположительно, сумела закрыть, что и спровоцировало несчастный случай.
В начале сентября сообщалось, что в Екатеринбурге молодая мама задавила во сне ребенка — теперь ей грозит срок по уголовному обвинению.