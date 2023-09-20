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В Екатеринбурге СК возбудил дело после гибели двухлетней девочки в ванной

СК возбудил дело против молодой мамы из Екатеринбурга из-за гибели ее дочери в ванне

20 сентября 2023, 09:36
Фото: 1MI

В Екатеринбурге СК возбудил дело после гибели двухлетней девочки в ванной

В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула во время купания в квартире на Эльмаше, в то время как ее молодая мама отлучилась.

Как уточнили в областном главке МВД, трагедия произошла 19 сентября днем в квартире дома на проспекте Космонавтов. Оставшись без присмотра, девочка захлебнулась в ванне — ее бездыханное тело обнаружили родители.

В свою очередь в пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили, в отношении 22-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве (ч. 1 ст. 109 УК — наказывается в том числе лишением свободы на срок до двух лет). При допросе девушка рассказала, что оставила малышку в ванной с открытым сливом, который она, предположительно, сумела закрыть, что и спровоцировало несчастный случай.

В начале сентября сообщалось, что в Екатеринбурге молодая мама задавила во сне ребенка — теперь ей грозит срок по уголовному обвинению.

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#Происшествия#Дети#Несчастный случай#Смерть ребенка#Трагедия#Екатеринбург#СК#Григорий Орлов
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