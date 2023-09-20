СК возбудил дело против молодой мамы из Екатеринбурга из-за гибели ее дочери в ванне

В свою очередь в пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили, в отношении 22-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве (ч. 1 ст. 109 УК — наказывается в том числе лишением свободы на срок до двух лет). При допросе девушка рассказала, что оставила малышку в ванной с открытым сливом, который она, предположительно, сумела закрыть, что и спровоцировало несчастный случай.