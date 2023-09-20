Стала известна окончательная стоимость ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В сравнении с остальными ВСМ трасса от столицы до Екатеринбурга станет самым дорогостоящим проектом. Об этом сообщает «Коммерсантъ»
К примеру, на строительство высокоскоростной магистрали Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер потратят 3,2 трлн рублей. А ВСМ Москва — Смоленск — Минск стоит порядка 1,9 трлн рублей.
Всего в России построят четыре ВСМ. О планах по их созданию РЖД заговорила еще в июне. Поезда, которые будут курсировать по скоростной железной дороге, смогут разгоняться на скорость до 360 км/ч.