Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом

На первом месте расположилась Москва, на втором — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург. За прошлую неделю, с 11 по 17 сентября, в Свердловской области коронавирус диагностировали у 310 человек. Также два человека умерли от болезни, сообщается на сайте «Стопкоронавирус».