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В Свердловской области увеличилась заболеваемость коронавирусом

Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом

20 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI

В Свердловской области увеличилась заболеваемость коронавирусом

В Свердловской области выросла заболеваемость коронавирусом. Регион занял 4 место по числу заболевших коронавирусом за неделю.

На первом месте расположилась Москва, на втором — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург. За прошлую неделю, с 11 по 17 сентября, в Свердловской области коронавирус диагностировали у 310 человек. Также два человека умерли от болезни, сообщается на сайте «Стопкоронавирус».

А по данным Telegram-канала Mash, медперсонал в Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО снова будет принимать пациентов в маске. Такие рекомендации распространяются и на пациентов.

В минздраве отметили, что в медорганизациях масочный режим и не был отменен.

Ранее сообщалось, что Минздрав Свердловской области пока не планирует разворачивать ковидные госпитали по примеру властей Москвы.

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