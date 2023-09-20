Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом

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На первом месте расположилась Москва, на втором — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург. За прошлую неделю, с 11 по 17 сентября, в Свердловской области коронавирус диагностировали у 310 человек. Также два человека умерли от болезни, сообщается на сайте «Стопкоронавирус».
А по данным Telegram-канала Mash, медперсонал в Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО снова будет принимать пациентов в маске. Такие рекомендации распространяются и на пациентов.
В минздраве отметили, что в медорганизациях масочный режим и не был отменен.
Ранее сообщалось, что Минздрав Свердловской области пока не планирует разворачивать ковидные госпитали по примеру властей Москвы.