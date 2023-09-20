Три тысячи военных поучаствуют в ракетных учениях в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В пресс-релизе Минобороны РФ говорится, что среди прочего в рамках учений будут отработаны навыки «маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействия диверсионным формированиям» в условиях работы комплексов РЭБ.
«На маршрутах боевого патрулирования применяется новейшая машина дистанционного разминирования „Листва“, — добавили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что жителям Екатеринбурга приходят сообщения с рекламой контрактной службы.