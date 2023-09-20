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В Свердловской области начались учения ракетных войск с участием 3000 военных

Три тысячи военных поучаствуют в ракетных учениях в Свердловской области

20 сентября 2023, 15:29
Фото: 1MI

В Свердловской области начались учения ракетных войск с участием 3000 военных

В среду, 20 сентября, в Свердловской области начались учения ракетных войск, в которых поучаствуют более трех тысяч военнослужащих с привлечением порядка трехсот единиц техники, в том числе пусковых установок «Ярс» и противодиверсионных бронетранспортеров «Тайфун-М».

В пресс-релизе Минобороны РФ говорится, что среди прочего в рамках учений будут отработаны навыки «маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействия диверсионным формированиям» в условиях работы комплексов РЭБ.

«На маршрутах боевого патрулирования применяется новейшая машина дистанционного разминирования „Листва“, — добавили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что жителям Екатеринбурга приходят сообщения с рекламой контрактной службы.

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#Свердловская область#Учения#Армия#Военные#Военнослужащие#Минобороны#СВО#Григорий Орлов
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