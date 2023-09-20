Три тысячи военных поучаствуют в ракетных учениях в Свердловской области

В Свердловской области начались учения ракетных войск с участием 3000 военных

В среду, 20 сентября, в Свердловской области начались учения ракетных войск, в которых поучаствуют более трех тысяч военнослужащих с привлечением порядка трехсот единиц техники, в том числе пусковых установок «Ярс» и противодиверсионных бронетранспортеров «Тайфун-М».