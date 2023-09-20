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У ребенка украли телефон в ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге

У ребенка украли телефон в ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге

20 сентября 2023, 06:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге у 9-летнего мальчика украли смартфон в ТЦ «Радуга Парк».

Мальчик был на дне рождения родственника. В какой-то момент он оставил смартфон на столе в комнате, которая была арендована, пишет Е1.

Вскоре ребенок и его родители заметили, что телефон исчез. По словам мамы мальчика, никаких действий по поимке вора охрана ТЦ и администрация площадки не предприняли, так как, по словам представителей центра, они не несут ответственности за вещи посетителей.

Родители обратились в полицию.

Напомним, 24 августа 2023 года в Екатеринбурге горожанка в магазине украла из примерочной iPhone, принадлежавший мальчику, когда тот вышел в зал, оставив свои вещи. Родители заявили в полицию.

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