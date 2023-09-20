У ребенка украли телефон в ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Мальчик был на дне рождения родственника. В какой-то момент он оставил смартфон на столе в комнате, которая была арендована, пишет Е1.
Вскоре ребенок и его родители заметили, что телефон исчез. По словам мамы мальчика, никаких действий по поимке вора охрана ТЦ и администрация площадки не предприняли, так как, по словам представителей центра, они не несут ответственности за вещи посетителей.
Родители обратились в полицию.
Напомним, 24 августа 2023 года в Екатеринбурге горожанка в магазине украла из примерочной iPhone, принадлежавший мальчику, когда тот вышел в зал, оставив свои вещи. Родители заявили в полицию.