Учительница из Алапаевска получила миллион за работу в поселке

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Педагога зовут Татьяна Кабакова. Миллион она получила по программе «Земский учитель», сообщил глава муниципального образования Алапаевское Олег Булатов.
По условиям программы, женщине нужно будет пять лет работать в школе №11 в поселке Ключевск Березовского городского округа. Пятилетний срок отсчитывается со дня заключения договора.
У Татьяны 20-летний стаж работы, а весной этого года она стала «Учителем года» в МО Алапаевское.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Свердловской области 34 учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности, где им нужно будет работать в школах.