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Учительница из Алапаевска получила миллион за работу в поселке

Учительница из Алапаевска получила миллион за работу в поселке

20 сентября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Учительница из Алапаевска выиграла миллион рублей. Ее обязали пять лет работать в поселке Ключевск.

Педагога зовут Татьяна Кабакова. Миллион она получила по программе «Земский учитель», сообщил глава муниципального образования Алапаевское Олег Булатов.

По условиям программы, женщине нужно будет пять лет работать в школе №11 в поселке Ключевск Березовского городского округа. Пятилетний срок отсчитывается со дня заключения договора.

У Татьяны 20-летний стаж работы, а весной этого года она стала «Учителем года» в МО Алапаевское.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Свердловской области 34 учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности, где им нужно будет работать в школах.

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#Общество#Алапаевск#Дарья Сорокина#Программа Земский учитель#Татьяна Кабакова#Школа №11#Ключевск#Березовский городской округ
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