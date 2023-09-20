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УК в Полевском заплатит 405 тысяч за падение пенсионерки на скользкой дороге

УК в Полевском заплатит 405 тысяч за падение пенсионерки на скользкой дороге

20 сентября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Управляющая компания в Полевском выплатит пожилой женщине компенсацию в размере 405 тысяч рублей за травму, которую пенсионерка получила, упав на обледенелой дороге. Инцидент случился 18 февраля 2023 года.

Женщина вышла на улицу вместе со своей собакой. В какой-то момент она поскользнулась и, упав, повредила левую ногу. Ее на скорой отвезли в больницу, где диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением. Пенсионерке также пришлось делать операцию.

По словам пострадавшей, жильцы дома неоднократно просили дворника и управляющую компанию хорошо убирать двор, однако все просьбы игнорировались. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением.

Во время судебных разбирательств было установлено, что до падения пострадавшей территория возле ее дома не убиралась пять дней. Документы, которые могли бы подтвердить, что дороги посыпались веществами от гололеда, управляющая компания не предоставила.

Рассмотрев материалы дела, суд вынес постановление о взыскании с коммунальной организации 400 тысяч рублей в качестве компенсации, а также пять тысяч рублей за материальный ущерб.

Напомним, в Каменске-Уральском мужчина отсудил у «Закрома Урала» 400 тысяч рублей за полученные повреждения в ДТП, виновником которого стал водитель, работавший в данной организации.

Житель Каменска-Уральского отсудил у организации 400 тысяч рублей за травмы в ДТП
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