УК в Полевском заплатит 405 тысяч за падение пенсионерки на скользкой дороге

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:51
Женщина вышла на улицу вместе со своей собакой. В какой-то момент она поскользнулась и, упав, повредила левую ногу. Ее на скорой отвезли в больницу, где диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением. Пенсионерке также пришлось делать операцию.
По словам пострадавшей, жильцы дома неоднократно просили дворника и управляющую компанию хорошо убирать двор, однако все просьбы игнорировались. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением.
Во время судебных разбирательств было установлено, что до падения пострадавшей территория возле ее дома не убиралась пять дней. Документы, которые могли бы подтвердить, что дороги посыпались веществами от гололеда, управляющая компания не предоставила.
Рассмотрев материалы дела, суд вынес постановление о взыскании с коммунальной организации 400 тысяч рублей в качестве компенсации, а также пять тысяч рублей за материальный ущерб.
Напомним, в Каменске-Уральском мужчина отсудил у «Закрома Урала» 400 тысяч рублей за полученные повреждения в ДТП, виновником которого стал водитель, работавший в данной организации.