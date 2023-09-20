В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
В среднем в одном дошкольном учреждении не хватает двух нянечек и одного воспитателя. Садиков, где штат сотрудников полностью укомплектован, в городе немного, рассказала руководитель отдела Департамента образования мэрии Екатеринбурга Наталья Ведерникова в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».
Также, как рассказала Ведерникова, у педагогов средняя зарплата превышает 50 тысяч рублей, а у младших воспитателей — 16-18 тысяч рублей. Чтобы решить проблему с нехваткой сотрудников, администрация детских садов может обратиться в центр занятости и разместить у них вакансии. Кроме того, по словам Ведерниковой, можно делать детсады базой для прохождения практики студентов педвузов.
Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге из школы №22 по разным причинам уволилось несколько десятков учителей, преподававших разные предметы. Так как новых сотрудников пока найти не удалось, в школьном расписании произошли изменения. По мнению родителей учеников, в массовых увольнениях виноват директор.