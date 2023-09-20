В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей

Также, как рассказала Ведерникова, у педагогов средняя зарплата превышает 50 тысяч рублей, а у младших воспитателей — 16-18 тысяч рублей. Чтобы решить проблему с нехваткой сотрудников, администрация детских садов может обратиться в центр занятости и разместить у них вакансии. Кроме того, по словам Ведерниковой, можно делать детсады базой для прохождения практики студентов педвузов.