В Екатеринбурге мама утонувшей в ванне девочки рассказала подробности трагедии

Напомним, ранее в этот день СК возбудил против свердловчанки уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК — до двух лет колонии). Сейчас следователи изучают обстоятельства гибели ребенка, в том числе допрашивают знакомых семьи и исследуют место трагедии.