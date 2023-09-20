В Екатеринбурге мама утонувшей в ванне девочки рассказала подробности трагедии

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Я ее достала уже мертвой из ванны, она уже посинела, не дышала, — заявила Валентина в разговоре с изданием E1.RU.
По рассказу девушки, все случилось «как-то быстро». Достав тело малышки из ванной, она сразу вызвала бригаду «скорой» и полицию. Прибывшие на место полицейские предположили преднамеренное убийство девочки, рассказала Валентина.
Напомним, ранее в этот день СК возбудил против свердловчанки уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК — до двух лет колонии). Сейчас следователи изучают обстоятельства гибели ребенка, в том числе допрашивают знакомых семьи и исследуют место трагедии.
Ранее сообщалось, что 26-летняя мама из Екатеринбурга случайно задавила новорожденного ребенка во сне. Ей выдвинули обвинения по 109-й статье УК.