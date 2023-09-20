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Мама утонувшей в ванне девочки из Екатеринбурга предположила ее гибель во сне

В Екатеринбурге мама утонувшей в ванне девочки рассказала подробности трагедии

20 сентября 2023, 11:56
Фото: 1MI

Мама утонувшей в ванне девочки из Екатеринбурга предположила ее гибель во сне

22-летняя жительница Екатеринбурга, чья двухлетняя дочь утонула в ванне в квартире на Эльмаше, озвучила свою версию произошедшего. По ее словам, ребенок мог захлебнуться во сне.
Я ее достала уже мертвой из ванны, она уже посинела, не дышала, — заявила Валентина в разговоре с изданием E1.RU.

По рассказу девушки, все случилось «как-то быстро». Достав тело малышки из ванной, она сразу вызвала бригаду «скорой» и полицию. Прибывшие на место полицейские предположили преднамеренное убийство девочки, рассказала Валентина.

Напомним, ранее в этот день СК возбудил против свердловчанки уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК — до двух лет колонии). Сейчас следователи изучают обстоятельства гибели ребенка, в том числе допрашивают знакомых семьи и исследуют место трагедии.

Ранее сообщалось, что 26-летняя мама из Екатеринбурга случайно задавила новорожденного ребенка во сне. Ей выдвинули обвинения по 109-й статье УК.

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#Следственный комитет#Дети#Смерть#Уголовное дело#Несчастный случай#Трагедия#Екатеринбург#Григорий Орлов
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