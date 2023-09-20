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В Екатеринбурге микроавтобус сбил 84-летнего пенсионера

В Екатеринбурге микроавтобус сбил 84-летнего пенсионера

20 сентября 2023, 11:51
Фото: Е1
Микроавтобус сбил 84-летнего пенсионера в Екатеринбурге. Это произошло около УрО РАН на улице Амундсена.

По данным ГИБДД, дедушка переходил дорогу в неположенном месте. Как рассказали очевидцы, пожилой мужчина лежал на асфальте без сознания — прямо по середине проезжей части. При это крови не было, пишет Е1.

Он переходил дорогу от академии, одну полосу перешел, увидел встречный поток и ломанулся обратно. Там его и сбили, — добавил очевидец.

В ГИБДД отметили, что водитель автомобиля Toyota Hiace, двигаясь по улице Амундсена сбил пожилого мужчину. В результате дедушку госпитализировали в медучреждение с травмами головы и закрытым переломом голени.

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