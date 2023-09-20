В Екатеринбурге микроавтобус сбил 84-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По данным ГИБДД, дедушка переходил дорогу в неположенном месте. Как рассказали очевидцы, пожилой мужчина лежал на асфальте без сознания — прямо по середине проезжей части. При это крови не было, пишет Е1.
Он переходил дорогу от академии, одну полосу перешел, увидел встречный поток и ломанулся обратно. Там его и сбили, — добавил очевидец.
В ГИБДД отметили, что водитель автомобиля Toyota Hiace, двигаясь по улице Амундсена сбил пожилого мужчину. В результате дедушку госпитализировали в медучреждение с травмами головы и закрытым переломом голени.