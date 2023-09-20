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Updated Сегодня, 09:27

В Екатеринбурге микроавтобус сбил 84-летнего пенсионера возле УрО РАН

В Екатеринбурге пенсионер попал под колеса микроавтобуса и потерял сознание

20 сентября 2023, 09:15
Фото: Госатоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге микроавтобус сбил 84-летнего пенсионера возле УрО РАН

В Екатеринбурге микроавтобус сбил 84-летнего пенсионера возле здания Уральского отделения РАН на улице Амундсена.

Как сообщает издание E1.RU со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. На опубликованном с места ДТП снимке видно, что мужчина лежит на асфальте — сообщается, что он получил черепно-мозговую травму.

У микроавтобуса Toyota Hiace оказалась помята передняя часть кузова, также разбито лобовое стекло. В ГИБДД уточнили, что водитель двигался со стороны со стороны Академика Вонсовского в сторону Краснолесья.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель арендованного BMW устроил массовое ДТП на Ботанике, в котором повреждения получили пять автомобилей.

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#ДТП#Пешеходы#ГИБДД#Пешеход#Несчастный случай#Екатеринбург#Авария#Григорий Орлов
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