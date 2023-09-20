В Екатеринбурге пенсионер попал под колеса микроавтобуса и потерял сознание

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Как сообщает издание E1.RU со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. На опубликованном с места ДТП снимке видно, что мужчина лежит на асфальте — сообщается, что он получил черепно-мозговую травму.
У микроавтобуса Toyota Hiace оказалась помята передняя часть кузова, также разбито лобовое стекло. В ГИБДД уточнили, что водитель двигался со стороны со стороны Академика Вонсовского в сторону Краснолесья.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель арендованного BMW устроил массовое ДТП на Ботанике, в котором повреждения получили пять автомобилей.