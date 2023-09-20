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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:17

В Екатеринбурге пожилому тренеру стало плохо на заседании по делу о педофилии

В Екатеринбурге пожилого тренера доставили в больницу с заседания по делу о педофилии

20 сентября 2023, 13:59
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пожилому тренеру стало плохо на заседании по делу о педофилии

В Екатеринбурге пожилого тренера Николая Ражева, которого обвиняют в совращении малолетней воспитанницы, госпитализировали прямо из зала суда.

Как сообщает агентство URA.ru со ссылкой на адвоката подсудимого Елену Афанасьеву, мужчине стало плохо после выступления прокурора.

Напомним, уголовное дело в отношении 85-летнего тренера по настольному теннису из Екатеринбурга возбудили в феврале 2021 года. Поводом для разбирательства стали слова 11-летней воспитанницы Ражева, которая сообщила родителям о домогательствах со стороны физрука. Гособвинение запросило для пенсионера семь лет колонии, в свою очередь сторона защиты настаивает на версии, что школьница оклеветала учителя после того, как тот выгнал ее с тренировки.

Ранее сообщалось об уголовном деле против жителя Екатеринбурга, который, как считает следствие, два года насиловал малолетнего пасынка.

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#Дети#Суд#Уголовное дело#Педофил#Следствие#Педофилия#Екатеринбург#Григорий Орлов
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