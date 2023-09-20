В Екатеринбурге пожилого тренера доставили в больницу с заседания по делу о педофилии

Напомним, уголовное дело в отношении 85-летнего тренера по настольному теннису из Екатеринбурга возбудили в феврале 2021 года. Поводом для разбирательства стали слова 11-летней воспитанницы Ражева, которая сообщила родителям о домогательствах со стороны физрука. Гособвинение запросило для пенсионера семь лет колонии, в свою очередь сторона защиты настаивает на версии, что школьница оклеветала учителя после того, как тот выгнал ее с тренировки.