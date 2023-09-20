В Екатеринбурге пройдет фестиваль камерных спектаклей «СВОЙ»

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Первая постановка — моноспектакль «Әлиф» — пройдет на сцене Камерного театра. Сюжет спектакля рассказывает о культурном разломе в татарском народе, рассказали на официальном сайте мероприятия.
На протяжении шести дней в рамках фестиваля будут показаны театральных трупп из разных российских городов: Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Вологды и Красноярска.
Спектакли будут проходить на сценах в Коляда-театре, Камерном театре, Музее Мамина-Сибиряка, Театре кукол и Музее истории Екатеринбурга.
Напомним, в сентябре 2023 года в Нижнем Тагиле состоялось открытие нового сезона в Театре кукол. Первой премьерой в театре стал спектакль «Гадкий утенок».