В Екатеринбурге жители пожаловались на притон в доме

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Речь идет о жителях ЖК «Хрустальные ключи». Жалующие проживают в доме №56/2 на улице Латвийской. По их словам, в доме появился притон со странными людьми, пишет Е1.
Чудят там не только мужчины, но и женщины, и дети, и даже животные, — рассказали жители.
Они добавили, что эти люди ходят туда-сюда, вырывают двери, кричат, курят прямо в подъезде, а также ходят к соседке, где устраивают притон. В полиции сказали, что проведут проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга принесла в свою квартиру 10 кошек и буквально превратила дом в помойку.