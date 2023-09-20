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В Екатеринбурге жители дома пожаловались на притон

В Екатеринбурге жители пожаловались на притон в доме

20 сентября 2023, 08:02
Фото: 1MI

В Екатеринбурге жители дома пожаловались на притон

В Екатеринбурге жители одного из домов пожаловались на соседей, которые держат их в страхе.

Речь идет о жителях ЖК «Хрустальные ключи». Жалующие проживают в доме №56/2 на улице Латвийской. По их словам, в доме появился притон со странными людьми, пишет Е1.

Чудят там не только мужчины, но и женщины, и дети, и даже животные, — рассказали жители.

Они добавили, что эти люди ходят туда-сюда, вырывают двери, кричат, курят прямо в подъезде, а также ходят к соседке, где устраивают притон. В полиции сказали, что проведут проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга принесла в свою квартиру 10 кошек и буквально превратила дом в помойку.

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