В Каменске-Уральском не стали штрафовать мать убитой 16-летней школьницы

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Об этом рассказал друг семьи школьницы. На заседании, которое прошло 20 сентября, мама девушки Даны плакала, а ее бывший муж даже настаивал о рассмотрении административного дела в суде, сообщает «КП-Екатеринбург».
Напомним, что в вечернее время 8 сентября девушка шла домой с вокзала через лес. Далее мама Даны узнала, что дочка тогда так и не вернулась, только через день, когда вернулась с дачи.
В результате тело девушки нашли в канаве. Позднее удалось установить, что за Даной весь вечер следил мужчина на велосипеде. В ближайшее время следствие планирует назвать причину наступления смерти девушки.