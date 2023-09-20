tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Каменске-Уральском не стали штрафовать мать убитой 16-летней школьницы

В Каменске-Уральском не стали штрафовать мать убитой 16-летней школьницы

20 сентября 2023, 12:16
Фото: 1MI
Мать 16-летней школьницы, которая была убила в Каменске-Уральском, не стали штрафовать.

Об этом рассказал друг семьи школьницы. На заседании, которое прошло 20 сентября, мама девушки Даны плакала, а ее бывший муж даже настаивал о рассмотрении административного дела в суде, сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, что в вечернее время 8 сентября девушка шла домой с вокзала через лес. Далее мама Даны узнала, что дочка тогда так и не вернулась, только через день, когда вернулась с дачи.

В результате тело девушки нашли в канаве. Позднее удалось установить, что за Даной весь вечер следил мужчина на велосипеде. В ближайшее время следствие планирует назвать причину наступления смерти девушки.

Соседи рассказали о свердловчанке, которую убила и закопала дочь
Узнать подробнее
Читайте также:
Обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском объяснил, зачем ее преследовалВ Каменске-Уральском оставили под стражей велосипедиста, которого обвиняют в убийствеСтало известно, что содержалось в крови погибшей девушки из Каменска-Уральского
#Происшествия#Каменск-Уральский#Смерть#Суд#Лес#Мать#Административное дело#Школьница#Тело#Вокзал#Велосипед#Штрафы#Дача#Канава#Следить#Дарья Сорокина#Плакать#Бывший муж
Подпишитесь
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
Вчера, 12:13
Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:42
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
Сегодня, 09:50
Свердловская область вошла в топ регионов по заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 07:00
В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей
Сегодня, 04:23
Мошенники пытались обмануть чиновников от имени губернатора Свердловской области
Сегодня, 07:27