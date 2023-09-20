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Updated Сегодня, 09:23

В нескольких сотнях домов в Екатеринбурге пройдет капитальный ремонт

В нескольких сотнях домов в Екатеринбурге пройдет капитальный ремонт

20 сентября 2023, 09:23
Фото: 1MI
В более, чем 750 домах в Екатеринбурге будут проводить капитальный ремонт.

Ремонтировать дома будут в переулках Сухумском, Красном, Кыштымском, Чаадаева, Коллективном, Замятина, а также на бульварах Сергея Есенина и Сиреневом. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кроме того, капитальный ремонт проведут в домах на улицах Первомайской, Малышева, Искровцев, 8 марта, Саввы Белых и других. Реконструкция большей части домов будет завершена к 2026 году. 220 домов будут отремонтированы в 2024 году.

Напомним, в конце августа 2023 года в Екатеринбурге закрыли на капитальный ремонт школу №68, в которой обвалился потолок. Детей, которые учатся в этом учебном учреждении, распределили по разным городским школам.

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