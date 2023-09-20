В нескольких сотнях домов в Екатеринбурге пройдет капитальный ремонт

Кроме того, капитальный ремонт проведут в домах на улицах Первомайской, Малышева, Искровцев, 8 марта, Саввы Белых и других. Реконструкция большей части домов будет завершена к 2026 году. 220 домов будут отремонтированы в 2024 году.