В Нижнем Тагиле дети добираются до школы на попутках

По словам депутата 17-го округа Ирины Пудовкина, из-за того, что автобусы не останавливаются на станции Горбуново, трое детей вынуждены добираться до школы на чем придется, в том числе на попутках. Минувшей зимой аналогичная проблема возникла с поселком Чащино, когда из 90-й школы уволился развозивший детей водитель. В марте ситуацию решили с помощью привлечения коммерческого перевозчика.