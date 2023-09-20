В Нижнем Тагиле дети добираются до школы на попутках

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
По словам депутата 17-го округа Ирины Пудовкина, из-за того, что автобусы не останавливаются на станции Горбуново, трое детей вынуждены добираться до школы на чем придется, в том числе на попутках. Минувшей зимой аналогичная проблема возникла с поселком Чащино, когда из 90-й школы уволился развозивший детей водитель. В марте ситуацию решили с помощью привлечения коммерческого перевозчика.
Что касается Горбуново, в мэрии Нижнего Тагила заявили, что для утверждения остановки общественного транспорта на станции нужно построить остановочный павильон. В администрации заверили, что этот вопрос вновь поднимут на обсуждение на ближайшем заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения при гордуме, пишет ИА «Все новости».