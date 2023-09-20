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В Свердловской области девушке и ее сожителю предъявили обвинение в убийстве матери

В Свердловской области девушке и ее сожителю предъявили обвинение в убийстве матери

20 сентября 2023, 13:12
Фото: 1MI
В Атчинском городском округе двоих девушке и ее сожителю обвинили в убийстве женщины. Им предъявлено обвинение.

По словам старшего помощника главы СУ СК РФ по региону Александра Шульги, обвиняемой девушке 21 год, а ее сожителю — 37. За убийство им грозит до 20 лет тюрьмы.

По данным следствия, 3 сентября сожители поссорились с 43-летней женщиной, которая является мамой 21-летней обвиняемой. В ходе ссоры пара повалила женщину на пол и, удерживая вдвоем, обмотали ее голову пищевой стрейч-пленкой. Она задохнулась.

После этого они отвезли на машине тело женщины в лес, где попытались скрыть факт убийства. Однако 8 сентября все произошедшее стало известно силовикам.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, для того, чтобы обвиняемые во все сознались, пришлось применять полиграф. Устройство и показало, что они что-то недоговаривают.

Дочь пропавшей хоть и обратилась в полицию по поводу якобы таинственного исчезновения своей матери, тем не менее, сама активных поисков совместно с сожителем не осуществляла, — добавил Валерий Горелых.

Кроме того, они неаккуратно закопали убитую — из-под земли торчала часть ее ноги. Известно, что пара воспитывала двоих маленьких детей. Теперь они находятся в соцучреждении.

Также ранее сообщалось, что дочка периодически била маму.

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