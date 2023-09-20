В Свердловской области не планируют вводить масочный режим и другие ограничения

Ранее в минздраве Свердловской области заявили, что в ближайшее время не будут открывать ковидные отделения. По данным министерства, с 10 по 17 сентября заболеваемость коронавирусом выросла на 60%, количество связанных с ковидом госпитализаций при этом увеличилось на 35%.