В Свердловской области не планируют вводить масочный режим и другие ограничения

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В ведомстве заявили, что за прошедшую неделю только коронавирусом заболели более трехсот свердловчан — резкий рост заболеваемости в Роспотребнадзоре связали с началом учебных занятий и завершением сезона отпусков.
Масочный режим в регионе могут ввести, если для этого будут «серьезные основания». Вместе с тем в ведомстве не исключили введение в учреждениях «ограничений локального характера», пишет E1.RU.
Ранее в минздраве Свердловской области заявили, что в ближайшее время не будут открывать ковидные отделения. По данным министерства, с 10 по 17 сентября заболеваемость коронавирусом выросла на 60%, количество связанных с ковидом госпитализаций при этом увеличилось на 35%.