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Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим в Свердловской области

В Свердловской области не планируют вводить масочный режим и другие ограничения

20 сентября 2023, 16:21
Фото: 1MI

Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим в Свердловской области

Свердловский Роспотребнадзор пока не планирует вводить в регионе масочный режим на фоне всплеска заболеваемости ОРВИ.

В ведомстве заявили, что за прошедшую неделю только коронавирусом заболели более трехсот свердловчан — резкий рост заболеваемости в Роспотребнадзоре связали с началом учебных занятий и завершением сезона отпусков.

Масочный режим в регионе могут ввести, если для этого будут «серьезные основания». Вместе с тем в ведомстве не исключили введение в учреждениях «ограничений локального характера», пишет E1.RU.

Ранее в минздраве Свердловской области заявили, что в ближайшее время не будут открывать ковидные отделения. По данным министерства, с 10 по 17 сентября заболеваемость коронавирусом выросла на 60%, количество связанных с ковидом госпитализаций при этом увеличилось на 35%.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Медицина#Здравоохранение#Минздрав#Ограничения#Масочный режим#Григорий Орлов
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