В СВО в один день погибли два брата из Свердловской области

Информацию о гибели военнослужащих в своем Telegram-канале подтвердил глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко. Издание E1.RU со ссылкой на родственников погибших пишет, что 36-летний Андрей Зорин работал электриком на бумажном комбинате, 34-летний Илья трудился на лесозаготовке. На передовой Андрей служил в мотострелковой роте, Илья — в парашютно-десантной роте.