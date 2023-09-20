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В Свердловской области похоронили двух погибших в СВО братьев

В СВО в один день погибли два брата из Свердловской области

20 сентября 2023, 10:55
Фото: Telegram-канал главы Новолялинского городского округа

В Свердловской области похоронили двух погибших в СВО братьев

Илья и Андрей Зорины, два брата из свердловского города Новая Ляля, погибли в спецоперации. Прощание с бойцами состоялось 18 сентября.

Информацию о гибели военнослужащих в своем Telegram-канале подтвердил глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко. Издание E1.RU со ссылкой на родственников погибших пишет, что 36-летний Андрей Зорин работал электриком на бумажном комбинате, 34-летний Илья трудился на лесозаготовке. На передовой Андрей служил в мотострелковой роте, Илья — в парашютно-десантной роте.

По словам близких, братья были очень близки и вместе отправились на СВО — погибли они в один день, 6 сентября. 18 сентября обоих похоронили городском кладбище в Новой Ляле.

Ранее стало известно о гибели в спецоперации майора МЧС из Североуральска.

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#Свердловская область#Армия#Военнослужащие#Мобилизация#Мобилизованные#СВО#Спецоперация#Григорий Орлов
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